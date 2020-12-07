После выхода сериала продажи шахматных наборов резко возросли.

Мини-сериал Netflix «Ход королевы» (или «Ферзевый гамбит», The Queen's Gambit) стал причиной всплеска интереса к шахматам по всему миру.

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К примеру, житель Торонто Дэвид Брэдли большую часть выходных проводит в напряженных шахматных матчах со своей 15-летней дочерью Зои. Они часами могут сидеть за шахматной доской и планировать свои следующие шаги.

По словам Брэдли, Зои никогда раньше не играла в шахматы, но быстро научилась. Сам же он не играл 15 лет. Но как только он увидел, как главная героиня сериала подросток Элизабет Хармон своей блестящей игрой перевернула мир шахмат, в котором преобладают мужчины, ему захотелось снова заняться игрой.

После выхода сериала продажи шахматных наборов резко возросли. Шахматы стали более популярными еще и в связи с пандемией коронавируса и необходимостью оставаться дома.

Сериал «Ход королевы»: что известно

Американский драматический мини-сериал, основанный на одноименном романе Уолтера Тевиса, изданном в 1983 году.

Создателями сериала выступили Скотт Фрэнк и Аллан Скотт, а главную роль сыграла Аня Тейлор-Джой.

Премьера на Netflix состоялась 23 октября 2020 года.

Сериал рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая стремится стать величайшим шахматистом мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью.

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Автор: Катерина Шварц