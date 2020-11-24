За первые 28 дней сериал посмотрели 62 миллиона пользователей.

Сериал «Ход королевы» стал самым популярным художественным мини-сериалом на платформе стримингового сервиса Netflix.

Читайте такжеВ новом сезоне "Очень странных дел" сыграет исполнитель роли Фредди КрюгераКак говорится в сообщении сервиса в Twitter, за первые 28 дней сериал посмотрели рекордные 62 миллиона пользователей.

Также отмечается, что «Ход королевы» вошел в топ-10 в 92 странах и занял 1-е место в 63 странах. А роман, который лег в основу сериала, вошел в список бестселлеров New York Times спустя 37 лет после выхода в свет. Кроме того, после выхода шоу поисковые запросы Google «Как играть в шахматы» достигли девятилетнего максимума.

Сериал «Ход королевы»: что известно

Американский драматический мини-сериал, основанный на одноименном романе Уолтера Тевиса, изданном в 1983 году.

Создателями сериала выступили Скотт Фрэнк и Аллан Скотт, а главную роль сыграла Аня Тейлор-Джой.

Премьера на Netflix состоялась 23 октября 2020 года.

Сериал рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая стремится стать величайшим шахматистом мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью.

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Автор: Катерина Шварц