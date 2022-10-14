Сериал расскажет о переплетении жизней двух семей, живущих в сельской местности Онтарио.

В Канаде объявили актерский состав мини-сериала "Графство Эссекс", премьера которого состоится на каналах CBC и CBC Gem зимой 2023 года.

Об этом заявила испольнительный продюссер и генеральный директор First Generation Films (FGF) Кристина Пиовесан.

Главных героев на экранах воплотят Молли Паркер, Брайан Дж. Смит, Стивен Макхэтти, Финли Войтак-Хиссонг и Кевин Дюран.

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Сериал "Графство Эссекс" основан на графическом романе Джеффа Лемира. Шоу расскажет о переплетении жизней двух семей, живущих в сельской местности Онтарио. В нем исследуют, как потери, предательства и травмы могут повлиять на поколения, и как искупление можно найти через связь между людьми.

"Эта эмоционально сильная и образная история потери и одиночества в сельской местности Онтарио говорит о нашем общем стремлении лучше поладить друг с другом в наших собственных семьях и сообществах, и мы не можем дождаться, когда этот исключительный актерский состав представит героев Джеффа и его видение жизни", – сказала генеральный менеджер по развлечениям, фактам и спорту CBC Салли Катто.

"Графство Эссекс": о чем расскажет сериал

Сериал покажет, что несмотря на видимость сплоченного сообщества, многие жители графства Эссекс изолированы и одиноки. Одиннадцатилетний Лестер (Финли Войтак-Хиссонг) переехал к своему дяде Кену (Брайан Дж. Смит) после смерти матери. Кен, стойкий фермер, должен бороться со своим горем и страхами, воспитывая Лестера, в то время как сам Лестер ищет отца в Джимми (Кевин Дюран) — человеке, который едва может позаботиться о себе.

Энн (Молли Паркер), медсестра и мать, которая, всю жизнь заботясь о других, оказывается на распутье, когда ее дочь уезжает в университет. Когда Энн берет на себя заботу о своем отчужденном дяде Лу (Стивен Макхэтти), который страдает от прогрессирующего слабоумия и призраков своего прошлого, она начинает раскапывать семейные секреты.

Именно через Лу и Лестера зритель попадает в мир магического реализма. Настоящее Лу начинает сливаться с его прошлым, и его буквально преследуют собственные воспоминания. Зрители смогут увидеть, как Лестер убегает в свой воображаемый мир, изо всех сил пытаясь преодолеть сокрушительное горе.

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Ранее вышел другой сериал по комиксу канадского писателя Джеффа Лемира – Sweet Tooth ("Сладкоежка"). Сюжет рассказал о постапокалиптическом мире гибридов людей и животных.

Вы также можете посмотреть подборку лучших сериалов октября. На экраны вышли такие шоу как "Интервью с вампиром", "Уокер: Независимость", "Клуб полуночников", "Винчестеры", "Шантарам", "Кабинет курьезов Гильермо дель Торо" и многое другое.