Сюжет Sweet Tooth ("Сладкоежка") основан на одноименном комиксе канадского писателя Джеффа Лемира для несуществующего уже издательства Vertigo.

Стриминговая платформа Netflix показала тизер-трейлер шоу "Сладкоежка".

Шоу снято по мотивам постапокалиптического графического романа про гибридов людей и животных.

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Режиссёром картины стал Джим Микл, который известен по таким работам как "Земля вампиров" (Stake Land) или неонуар "Хэп и Леонард" (Hap and Leonard).

Согласно сюжету, в центре внимания будет полумальчик-полуолень Гаса. Он покинет родной дом в лесу и начнет исследовать внешний мир, уничтоженный неизвестной катастрофой.

В таком непростом деле ему помогут и другие подростки-полулюди. Они вместе смогут узнать, что произошло на самом деле, кто породил новый мир и раскроют тайну своего происхождения.

Главные роли сыграют Кристиан Конвери, Нонсо Анози, Адил Ахтар и Уилл Форте.

Известно, что сериал выйдет на Netflix 4 июня 2021 года.

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Автор: Диана Могилевич