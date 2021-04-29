Стриминговая платформа Netflix показала тизер-трейлер шоу "Сладкоежка".
Шоу снято по мотивам постапокалиптического графического романа про гибридов людей и животных.
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Режиссёром картины стал Джим Микл, который известен по таким работам как "Земля вампиров" (Stake Land) или неонуар "Хэп и Леонард" (Hap and Leonard).
Согласно сюжету, в центре внимания будет полумальчик-полуолень Гаса. Он покинет родной дом в лесу и начнет исследовать внешний мир, уничтоженный неизвестной катастрофой.
В таком непростом деле ему помогут и другие подростки-полулюди. Они вместе смогут узнать, что произошло на самом деле, кто породил новый мир и раскроют тайну своего происхождения.
Главные роли сыграют Кристиан Конвери, Нонсо Анози, Адил Ахтар и Уилл Форте.
Известно, что сериал выйдет на Netflix 4 июня 2021 года.
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