Премьера нового постапокалиптического сериала от создателей "Мира Дикого запада" запланирована на 12 апреля 2024 года.

Стриминговый сервис Prime Video выпустил первый трейлер постапокалиптического сериала "Фоллаут" (Fallout), снятого по мотивам одноименной культовой серии видеоигр от Interplay Entertainment.

События сериала происходят в будущем после ядерного конфликта 2077 года. В этой альтернативной истории достижения в области ядерных технологий после Второй мировой войны привели к возникновению ретрофутуристического общества и последующей войне за ресурсы. Выжившие укрылись в радиоактивных бункерах, известных как Убежища, построенных для сохранения человечества в случае ядерного уничтожения. Два столетия спустя молодая женщина, потомок первых "Жителей Убежища" одного из многих Убежищ, оставляет единственную жизнь, которую она когда-либо знала, отправляясь в опасное путешествие к враждебной и дикой Пустоши на месте опустошенного Лос-Анджелеса.

Главные роли в сериале исполнили Элла Пернелл ("Пипец 2", "Малефисента", "Армия мертвецов"), Уолтон Гоггинс ("Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка", "Человек-муравей и Оса") и Эрон Мотен ("Моцарт у джунглях", "Визволення"). Также одна из важных ролей досталась Кайлу Маклахлену ("Твин Пикс", "Дюна Дэвида Линча", "Секс в большом городе").

Создателями сериала стали супруги Лиза Джой и Джонатан Нолан (младший брат режиссера Кристофера Нолана), которые до этого также придумали научно-фантастический сериал "Мир Дикого запада".

Музыку к сериалу написал композитор Рамин Джавади, известный по саундтрекам к таким кинохитам, как "Железный человек", "Тихоокеанский рубеж", "Варкрафт", "Излом времени" и "Вечные", а также сериалам "Игра престолов", "Побег", "Джек Райан", "Дом Дракона" и "Мир Дикого запада".

Премьера нового постапокалиптического сериала запланирована на 12 апреля 2024 года. Всего первый сезон "Фоллаута" будет состоять из восьми эпизодов.

Отметим, первая игра серии Fallout вышла еще в 1997 году, а последняя на данный момент – в 2018 году. При этом на 2024 год запланирован релиз игры Fallout Factions.

Как сообщал УНИАН, ранее кинокомпания Lionsgate Movies представила первый трейлер научно-фантастического экшна "Бордерлендс" (Borderlands), снятого по мотивам одноименной серии видеоигр от Gearbox Software.

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