Стриминговый сервис Prime Video выпустил первый трейлер постапокалиптического сериала "Фоллаут" (Fallout), снятого по мотивам одноименной культовой серии видеоигр от Interplay Entertainment.
События сериала происходят в будущем после ядерного конфликта 2077 года. В этой альтернативной истории достижения в области ядерных технологий после Второй мировой войны привели к возникновению ретрофутуристического общества и последующей войне за ресурсы. Выжившие укрылись в радиоактивных бункерах, известных как Убежища, построенных для сохранения человечества в случае ядерного уничтожения. Два столетия спустя молодая женщина, потомок первых "Жителей Убежища" одного из многих Убежищ, оставляет единственную жизнь, которую она когда-либо знала, отправляясь в опасное путешествие к враждебной и дикой Пустоши на месте опустошенного Лос-Анджелеса.
Главные роли в сериале исполнили Элла Пернелл ("Пипец 2", "Малефисента", "Армия мертвецов"), Уолтон Гоггинс ("Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка", "Человек-муравей и Оса") и Эрон Мотен ("Моцарт у джунглях", "Визволення"). Также одна из важных ролей досталась Кайлу Маклахлену ("Твин Пикс", "Дюна Дэвида Линча", "Секс в большом городе").
Создателями сериала стали супруги Лиза Джой и Джонатан Нолан (младший брат режиссера Кристофера Нолана), которые до этого также придумали научно-фантастический сериал "Мир Дикого запада".
Музыку к сериалу написал композитор Рамин Джавади, известный по саундтрекам к таким кинохитам, как "Железный человек", "Тихоокеанский рубеж", "Варкрафт", "Излом времени" и "Вечные", а также сериалам "Игра престолов", "Побег", "Джек Райан", "Дом Дракона" и "Мир Дикого запада".
Премьера нового постапокалиптического сериала запланирована на 12 апреля 2024 года. Всего первый сезон "Фоллаута" будет состоять из восьми эпизодов.
Отметим, первая игра серии Fallout вышла еще в 1997 году, а последняя на данный момент – в 2018 году. При этом на 2024 год запланирован релиз игры Fallout Factions.
Как сообщал УНИАН, ранее кинокомпания Lionsgate Movies представила первый трейлер научно-фантастического экшна "Бордерлендс" (Borderlands), снятого по мотивам одноименной серии видеоигр от Gearbox Software.