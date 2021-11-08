Сингл войдет в их новый альбом Rock Believer, с которым рокеры планируют отправиться в мировое турне.

Рок-группа Scorpions представила новый клип на песню Peacemaker из их нового альбома Rock Believer, выход которого запланирован на конец февраля 2022 года.

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Видео было опубликовано на официальном канале Scorpions в Youtube.

"Первое, что пришло мне в голову, это припев: "Миротворец, миротворец. Похороните гробовщика". Я просто играл с этими словами. В то время, когда так много людей умерло и все еще умирает от COVID, разрушительных войн и других бессмысленных преступлений, возникает ощущение, что гробовщик должен работать сверхурочно. В мирном мире после пандемии настанет время для правления миротворца. Это образ, который мне действительно нравится", - рассказал фронтмен Клаус Майне о создании новой песни.

Новый альбом Scorpions станет 19-м по счету. Авторами песен, которые войдут в него, выступили Клаус Майне и Рудольф Шенкер. С альбомом Rock Believer рокеры планируют отправиться в мировое турне.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2020 года Scorpions выпустили песню Sign of Hope в поддержку борьбы с пандемией коронавируса.

По мнению музыкантов, новая композиция должна была стать "символом надежды" в период, когда весь мир борется с COVID-19.

Scorpions - немецкая англоязычная рок-группа, созданная в 1965 году в Ганновере. Играет как классический хард-рок, так и лирические гитарные баллады. В ноябре 2017 года они выступили в Киеве в рамках тура Crazy World.

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Автор: Александр Топчий