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Четвертый сезон "Сабрины" станет последним (фото)

11:50, 09 июля 2020
Кино и музыка
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Сериал скоро выйдет / фото instagram.com/sabrinanetflix

Помимо плохой новости, еще есть и хорошая, передает Vertigo.

В сети появились кадры из финальных серий. Стоит отметить, что четвертая часть истории выйдет на Netflix осенью 2020 года. 

Финальные серии / фото instagram.com/sabrinanetflix
Кадры с четвертого сезона / фото instagram.com/sabrinanetflix
Сериал скоро выйдет / фото instagram.com/sabrinanetflix

Как сообщал УНИАН, в сети появился трейлер второго сезона "Академии Амбрелла".

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