Четвертый сезон "Сабрины" станет последним (фото)

Четвертая часть истории выйдет на Netflix осенью 2020 года.

Четвертый сезон станет для сериала Netflix "Сабрина" последним. Но расстраиваться не нужно.

Помимо плохой новости, еще есть и хорошая, передает Vertigo.

В сети появились кадры из финальных серий. Стоит отметить, что четвертая часть истории выйдет на Netflix осенью 2020 года.

Как сообщал УНИАН, в сети появился трейлер второго сезона "Академии Амбрелла".

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