Четвертый сезон "Сабрины" станет последним (фото)
11:50, 09 июля 2020Кино и музыка
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Четвертая часть истории выйдет на Netflix осенью 2020 года.
Сериал скоро выйдет / фото instagram.com/sabrinanetflix
Четвертый сезон станет для сериала Netflix "Сабрина" последним. Но расстраиваться не нужно.
Помимо плохой новости, еще есть и хорошая, передает Vertigo.
В сети появились кадры из финальных серий. Стоит отметить, что четвертая часть истории выйдет на Netflix осенью 2020 года.
Финальные серии / фото instagram.com/sabrinanetflix
Кадры с четвертого сезона / фото instagram.com/sabrinanetflix
Сериал скоро выйдет / фото instagram.com/sabrinanetflix
Как сообщал УНИАН, в сети появился трейлер второго сезона "Академии Амбрелла".
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