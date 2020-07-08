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В сети появился трейлер второго сезона "Академии Амбрелла"

20:42, 08 июля 2020
Кино и музыка
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Опубликован трейлер второго сезона шоу "Академия Амбрелла" / Скриншот

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Шоу посвященно группе из семи проблемных сирот со сверхспособностями, которые пытаются предотвратить конец света. В новом сезоне их разбросает во времени – во времена пика Холодной войны, Карибского кризиса и убийства Джона Кеннеди.

Серии шоу будут опубликованы на сервисе Netflix 31 июля.

Напомним, сервис Amazon Prime Video опубликовал тизер-трейлер второго сезона сериала «Пацаны» о противостоянии группы отступников и команды двуличных супергероев.

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Теги: #сериал#кино