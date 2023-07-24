Сотни тысяч киноманов по всему миру отказались выбирать между двумя совершенно разными авторскими блокбастерами, посетив сеансы "Барби" и "Оппенгеймера" в один и тот же день.

Фильмы "Барби" и "Оппенгеймер", выпущенные в прокат одновременно 20 июля 2023 года, собрали за первый уик-энд в кинотеатрах больше кассовых сборов, чем ожидалось, и установили сразу несколько рекордов.

Как пишет Variety, за первые выходные в прокате во всем мире неоновая феминистически-романтическая комедия Греты Гервиг "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингои собрала впечатляющие 300 миллионов долларов, а историческая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" с Киллианом Мерфи об "отце атомной бомбы" – не менее впечатляющие 174 миллиона долларов.

При этом в "домашнем" американском прокате "Барби" заработала 155 миллионов долларов (что в два раза превышает предварительный прогноз студии в 75 миллионов долларов), став самым успешным дебютом 2023 года, тогда как "Оппенгеймер" с рейтингом R получил 80,5 миллионов долларов (против ожидаемых 50 миллионов долларов).

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Примечательно, что вопреки прогнозам, сотни тысяч киноманов по всему миру отказались выбирать между двумя совершенно разными авторскими блокбастерами, посетив сеансы "Барби" и "Оппенгеймера" в один и тот же день, превратив битву за кассовые сборы в командный успех.

"Барби" и "Оппенгеймер" дополняют друг друга в прокате, а не отнимают друг у друга аудиторию", – констатировал руководитель консалтинговой компании Franchise Entertainment Research Дэвид А. Гросс.

Издание отмечает, что культурный феномен "Барбенгеймер" (или же "Барбенхаймер") принес кинорынку самые большие суммарные кассовые сборы з начала пандемии коронавируса, а также стал четвертым самым успешным уик-эндом в истории. При этом тройку лучших уик-эндов всех времен возглавляют сиквелы крупных франшиз ("Мстители: Финал", "Мстители: Война бесконечности" и "Звездные войны: Пробуждение силы"), в том время как "Барби" и "Оппенгеймер" – это единственные среди них фильмы, выходящие независимо от уже раскрученных франшиз.

"Студии представили зрителям две уникальные, умные и оригинальные истории, предназначенные для большого экрана. Люди понимали, что происходит что-то особенное, и хотели быть частью этого", – пояснил такой ажиотаж президент Национальной ассоциации владельцев кинотеатров США Майкл О’Лири.

Среди своих многочисленных рекордов "Барби" отметилась самым успешным стартом для фильма, снятого женщиной. Ранее этот титул был у "Капитана Марвел", который был снят совместно Анной Боден и Райаном Флеком, с 153 миллионами долларов в 2019 году. При этом "Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс со стартовыми 103 миллионами долларов в 2017 году стала рекордсменом среди фильмов, снятых исключительно женщиной.

Эксперты отмечают, что во многом успех "Барби" (помимо шикарного актерского состава и яркой картинки) связан с впечатляющей маркетинговой кампанией, развернутой киностудие Warner Bros. В последние несколько недель присутствие "Барби" просто невозможно было не заметить – она даже в Гугл прорвалась, не говоря уже о многочисленной рекламе повсюду, мемах и, конечно же, одержимостью розовым в магазинах одежды.

Вместе с тем, в случае с "Оппенгеймером" сработало имя режиссера – как никак, Кристофер Нолан считается одним из самых влиятельных кинодеятелей современности. Помимо этого, высоким кассовым способствовала приверженность режиссера формату IMAX – на такие кинозалы класса премиум пришлось 35 миллионов долларов мировых продаж билетов.

Поскольку "Барбенхаймер" оттянул на себя большую часть зрителей в этот уик-энд, другим фильмам пришлось не сладко. Как и опасался Том Круз, эти фильмы вытеснили его блокбастер "Миссия невыполнима. Расплата, Часть первая", который во второй уик-энд проката отметился падением просмотров на 64% и "скромными" сборами в 19,5 миллионов долларов. Всего за две недели проката фильм собрал 118,7 миллионов долларов в Северной Америке и 370 млн долларов по всему миру.

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