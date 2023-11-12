Священник Борис Кривоногов считает, что фильм негативно может сказаться на желании иметь детей.

В РФ шокированы из-за голливудского фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Свои нетипичные мысли высказал священник РПЦ из Челябинска Борис Кривоногов. Отец уверяет, что лента якобы положительно не влияет на желание иметь многодетную семью.

Священник Кривоногов на форуме в Челябинске высказал свои мнения во время обсуждения демографической ситуации в стране. Однако как низкая рождаемость связана с блокбастером – неизвестно.

Отец из Челябинска подчеркнул, что культ "Барби" имеет антигосударственное происхождение и угрожает россиянам.

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Кривоногов также издал серию чепухи о том, что свое государство нельзя уважать, если ты не имеешь своей семьи. он пытался внушить мысль, что многодетные семьи – это очень важно.

После своих слов отец попросил у присутствующих наградить его аплодисментами, ведь сами слушатели не проявляли никакой активности, чтобы почтить Кривоногова.

Интересно, что это не первое скандальное обсуждение блокбастера в России. Ранее в фильме увидели "пропаганду" ЛГБТ. Стоит сказать, что официально показ "Барби" в России запретили, а потому россияне активно ищут пиратские копии мировых премьер.

В Минкульте РФ якобы отказались от показа фильма. Причина такова: иностранные фильмы противоречат сохранению традиционных русских духовных ценностей.

Что известно о фильме"Барби"

В основу романтической комедии "Барби" (Barbie) положена история культовой игрушки от Mattel. Каноническая Барби осознала, что устарела и больше не нужна в "стране Барби", поэтому она попадает в мир людей, чтобы найти истинное счастье. Туда же отправляется один из Кенов.

За первые же выходные фильм собрал в два раза больше, чем ожидалось, и установил несколько рекордов. За первую неделю мировые кассовые сборы "Барби" приблизились к 500 миллионам долларов.

Ранее УНИАН писал, что фильм "Барби" спровоцировал Всемирный дефицит розовой краски.

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