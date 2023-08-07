Фильм обогнал по кассовым сборам картину Кристофера Нолана "Оппенгеймер".

Фильм "Барби" выбился в лидеры по кассовым сборам. Общая сумма превысила 1 миллиард долларов.

Издание Sky News пишет, что Картина Греты Гервиг с Марго Робби в главной роли заработала "Барбиллион" в 6 августа, когда за выходные сборы составили еще 127 миллионов долларов. Таким образом, фильм побил рекорд по кассовым сборам для фильма, снятого женщиной-режиссером, который установила Пэтти Дженкинс со своей картиной "Чудо-женщина".

Кроме того, "Барби" собрала 400 миллионов долларов в США и 500 миллионов долларов в мире быстрее, чем любой другой хит Warner Bros, в том числе фильмы о Гарри Поттере.

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В то же время фильм "Оппенгеймер", который вышел в один день с "Барби", превысил отметку в 500 миллионов долларов.

"Как руководители дистрибьюторских компаний, мы не часто лишаемся дара речи из-за качества фильма, но "Барбиллион" опровергает даже самые оптимистичные прогнозы", - заявили Джефф Голдштейн и Эндрю Криппс, курирующие внутреннее и международное дистрибьюцию Warner Bros.

В современной истории кассовых сборов только 53 фильма собрали более 1 миллиарда долларов без учета инфляции.

Фильм "Барби" - что известно

Фильм с Марго Робби и Райаном Гослингами в роли Барби и Кена отправляет легендарную куклу в приключение в реальный мир, где любимую пару миллионов девочек во всем мире ждет обычная жизнь. Картина вышла в прокат 20 июля 2023 года, что совпало с выходом фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер".

За первый же выходные фильм собрал в два раза больше, чем ожидалось, и установил несколько рекордов. За первую неделю мировые кассовые сборы "Барби" приблизились к 500 миллионам долларов.

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