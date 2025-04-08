В украинский прокат фильм ужасов о наиболее известном случае экзорцизма в истории церкви выйдет 29 мая 2025 года.

Вышел украинский трейлер жуткого хоррора "Ритуал" (The Ritual), который расскажет о наиболее задокументированном случае экзорцизма – изгнании демонов из Эммы Шмидт, также известной как Анна Эклунд (женщине пришлось менять свои имена из-за высокого интереса к ней среди журналистов).

По сюжету ленты, двое священников соглашаются провести серию сложных экзорцизмов, чтобы спасти молодую девушку, охваченную страшной одержимостью. Однако один из святых отцов имеет кризис веры, а другой – вынужден утолять отголоски собственного бурного прошлого. Удастся ли священникам объединиться в этой жуткой борьбе с дьяволом?

Главную роль в фильме сыграл легендарный Аль Пачино ("Крестный отец", "Лицо со шрамом", "Адвокат дьявола", "Ирландец") – он воплотил образ святого отца Теофилуса Ризингера, который руководит ритуалом изгнания демонов, и параллельно пытается разобраться с собственным кризисом веры. Персонаж Теофилуса также является реальным, более того, немец Ризингер – едва ли не самый популярный экзорцист в Америке, потому что в целом он провел там около 22 обрядов изгнания, что является рекордным количеством. Помогает Теофилусу – Джозеф Штайгер в исполнении Дэна Стивенса ("Годзила против Конга", сериалы "Легион", "Аббатство Даунтон").

Видео дня

В фильме также снялась Эшли Грин, известная по роли Элис Каллен во франшизе "Сумерки", и Эбигейл Ковен (сериалы "Леденящие душу приключения Сабрины", "Очень странные дела").

Режиссером фильма выступил американец Дэвид Миделл, который до этого снял драму "Ночные огни" (2014) и триллер "Убийство Кеннета Чемберлена" (2017), оба мало известны широкой публике, однако хорошо восприняты как критиками, так и зрителями.

Как сообщила пресс-служба компании Adastra Cinema, в широкий украинский прокат лента выйдет 29 мая 2025 года.

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