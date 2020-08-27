Ричард Гир и Дайан Китон сыграют супругов в новой романтической комедии
Ричард Гир и Дайан Китон сыграют главные роли в романтической комедии под названием "The Making Of" ("Создание").
Читайте такжеНа кинофестивале Берлинале будут вручать "гендерно нейтральные" призыКроме звездных актеров в фильме также будут участвовать Блейк Лайвли и Лин-Мануэль Миранда. Сценаристами и продюсерами ленты станут Эдвард Цвик и Маршалл Херсковиц, сообщает Deadline.
Сюжет фильма развивается вокруг двух пар: режиссеры, которые давно состоят в браке (Гир и Китон), наняли чрезмерно эмоциональных актеров (Блейк Лайвли и Лин-Мануэль Миранда), чтобы те сыграли их в молодости в истории об их великой любви. К сожалению, к моменту начала съемок их легендарный брак распадается. Создатели фильма хотят сделать хит, а актеры хотят рассказать правду.
Начало съемок запланировано на весну 2021 года, о дате выхода фильма пока не сообщается.
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