Примадонна оставила комментарий под постом Софии Ротару.

Украинская певица София Ротару, которая перед Днем Независимости Украины собралась выступить в Сочи, представила новый трек "Ледяные дожди".

В своем Instagram-блоге певица рассказала, что ее новая песня доступна уже на всех цифровых площадках.

"Сердце хочет любить и верить в твою любовь… Для вас моя новая песня на всех цифровых площадках! Слушайте и делитесь своими впечатлениями", - написала Ротару.

Поклонники пришли в восторг от этой новости, так как певица давно не выпускала новых треков.

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"Шикарно", "Спасибо вам за это подарок", "Самая лучшая", "Это невероятная песня", "Песня берет за душу", - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что на этот пост отреагировала и Алла Пугачева, с которой у Ротару был давний конфликт. Примадонна оставила в комментариях "палец вверх", тем самым оценив песню своей коллеги по цеху.

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Автор: Диана Могилевич