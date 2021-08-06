Украинская певица может спеть в Сочи на концерте в честь открытия конкурса Новая волна 2021.

Народная артистка Украины – певица София Ротару, перед большим концертом в честь Дня Независимости украинского государства выступит в Российской Федерации.

Ротару примет участие в концерте в честь открытия конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая волна 2021, говорится на странице Новой волны в Instagram.

Концерт с участием звезды запланирован в городе Сочи 19 августа.

На Новой волне, кроме Ротару, выступят еще ряд украинских исполнителей – Ани Лорак (Каролина Куек) и Светлана Лобода, которые работают и живут в РФ, а также Таисии Повалий, Макс Барских (Николай Бортник) и Maruv (Анна Корсун).

Ранее стало известно, что София Ротару примет участия в концерте к 30-й годовщине независимости Украины, который состоится в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса Олимпийский 24 августа. Концерт благотворительный.

Новая волна – это ежегодный международный конкурс, в котором принимают участие молодые исполнители популярной музыки. В 2021-м мероприятие запланировано с 19 по 25 августа.

Напомним, Россия в 2014 году пошла на агрессию против Украины – захватила Крым и вторглась на часть Донбасса. После агрессивных действий отношения Киева и Москвы испортились. Ряд украинских деятелей культуры отказались от работы в РФ.

Автор: Екатерина Присяжнюк