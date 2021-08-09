Примадонна публично поддержала певицу в ее День рождения и первой вышла на тропу примирения.

Вражде Аллы Пугачевой и Софии Ротару, о которой фанаты говорят уже десятки лет, наконец-то пришел конец. Примадонна решила поддержать свою коллегу в ее День рождения и оценила ее новую песню.

Пугачева показала, что она простила Ротару после многолетней вражды, своим комментарием на странице украинской певицы в Instagram.

Так, София Ротару представила новую песню. В ней артистка спела о любви и своих воспоминаниях. Примечательно, что в комментариях к публикации появилась сама Алла Пугачева. Примадонна оставила эмодзи "палец вверх" и показала, что ей нравится новая работа Ротару.

Своим комментарием Алла Пугачева не только поздравила коллегу с выходом новой песни. Примадонна показала, что она простила Ротару и оставила многолетнюю войну в прошлом. В СМИ регулярно появлялась информация о том, что певицы ненавидят друг друга и никак не могут помириться. Причиной вражды многие считают тот факт, что Пугачева имеет довольно непростой характер и не терпит конкуренции.

Примадонна всегда стремилась быть самой известной певицей, а Ротару нередко "наступала ей на пятки". Из-за этого, по слухам, Пугачева сильно невзлюбила украинскую певицу и даже отказывалась выступать с ней на одной сцене.

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Автор: Иван Бойко