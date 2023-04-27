В украинский прокат фильм выйдет 14 сентября 2023 года.

Кинокомпания 20th Century Fox представила первый трейлер детектива "Призраки в Венеции" (A Haunting in Venice), который станет третьим фильмом Кеннета Браны о частном сыщике Эркюле Пуаро с ним же в главной роли.

На этот раз знаменитый детектив Эркюль Пуаро окажется в жуткой послевоенной Венеции накануне Дня Всех Святых. Он как раз вышел на пенсию и живет один в самом гламурном городе мира. Однажды он неохотно посещает спиритический сеанс в заброшенном палаццо с привидениями. Но когда одного из гостей убивают, детектив вынужден погрузиться в зловещий мир теней и тайн.

Помимо самого Кеннета Браны, сыгравшего Эркюля Пуаро в двух предыдущих фильмах – "Убийство в "Восточном экспрессе" (2017) и "Смерть на Ниле"(2022), в третьей части задействованы Джейми Дорнан ("Белфаст", "50 оттенков серого"), Мишель Йео ("Все везде и сразу", "Шан-Чи и легенда десяти колец"), Тина Фей ("30 потрясений", "Убийства в одном здании"), Келли Райли ("Настоящий детектив 2", "Йеллоустоун"), Кайл Аллен ("Розалина", "Американская история ужасов: Апокалипсис") и другие.

Как и два предыдущих фильма, "Призраки в Венеции" основан на романе "королевы детектива" Агаты Кристи – на этот раз это "Вечеринка на Хэллоуин", выпущенный в 1968 году.

В украинский прокат фильм выйдет 14 сентября 2023 года.

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