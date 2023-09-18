Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" рассказывает о первых неделях полномасштабного российского вторжения в Украину глазами последней группы международных журналистов в окруженном городе.

Украинский Оскаровский комитет (УОК) 18 сентября 2023 года выбрал документальный фильм "20 дней в Мариуполе" представителем Украины, который в 2024 году поборется за номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Как сообщили в Украинской киноакадемии, фильм был выбран путем голосования членами Украинского Оскаровского комитета, председателем которого является режиссер Валентин Васянович ("Атландита", "Отблеск").

Фильм "20 дней в Мариуполе" украинского журналиста и фотографа Мстислава Чернова, над которым он работал вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко, показывает начало полномасштабного вторжения, бомбардировки роддома и спасение автора ленты и его коллег из Associated Press из окруженного российскими войсками города Мариуполя.

Впервые картина увидела свет на одном из главных фестивалей независимого кино в США Sundance 2023 в секции World Cinema Documentary Competition. Там лента получила приз зрительских симпатий.

Украинская премьера фильма состоялась на фестивале Docudays UA, где "20 дней в Мариуполе" стал лучшим фильмом национального конкурса, а также обладателем приза зрительских симпатий.

Кинокритики и зрители восприняли ленту положительно: на сайте Rotten Tomatoes фильм получил 100% рейтинг и награду "Сертифицированная свежесть", на IMDb у фильма 8,5 баллов из 10, а на Metacritic – 83 балла с пометкой Must See, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

В широкий украинский прокат фильм вышел 31 августа 2023 года. Его еще можно успеть посмотреть в избранных кинотеатрах Украины.

Как сообщал УНИАН, в национальном отборе на"Оскар-2024" участвовали пять фильмов: "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, "Железные бабочки" Романа Любого, "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Терриконы" Тараса Томенко и "ШТТЛ" Адриена Уолтера.

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