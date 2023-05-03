В прокат фильм выйдет уже 3 ноября 2023 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила первый трейлер научно-фантастического фильма "Дюна: Часть вторая" (Dune: Part Two) от режиссера Дени Вильнева, который станет продолжением фильма 2021 года.

В частности, в новом трейлере представили нескольких новых персонажей, которых не было в первой части – в исполнении Кристофера Уокена ("Чем заняться мертвецу в Денвере", "Бэтмен возвращается", "Семь психопатов"), Флоренс Пью ("Солнцестояние", "Черная вдова", "Маленькие женщины") и Остина Батлера ("Элвис", "Дневники Кэрри", "Хроники Шаннары").

В частности, Уокен сыграл роль падишаха-императора Шаддама IV, Пью – его дочери принцессы Ирулан Коррино, а Батлер – племянника и наследника барона Харконнена Фейда-Раута.

Фильм "Дюна 2" – Что известно

Литературной основой сценария картины станет вторая половина научно-фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна". При этом в сценарии будет уделено больше внимания персонажу Чани в исполнении Зендеи, которой в первом фильме было совсем мало.

Во второй части к своим ролям вернулись Тимоти Шаламе (Пол Муад'Диб Атрейдис), Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек), Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен) и Дэйв Батиста (Глоссу Раббан).

Режиссером фильма выступил Дени Вильнев, который также снял первую часть. Кроме того, на его счету такие фильмы, как "Враг", "Сикарио" и "Бегущий по лезвию 2049".

Съемки фильма начались в июле 2022 года в Италии. В прокат "Дюна 2" выйдет уже 3 ноября 2023 года.

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