Причиной этому стали забастовки актеров и сценаристов Голливуда.

Трансляцию 75-й церемонии вручения премии "Эмми" перенесли на неопределенный срок. Она должна была состояться 18 сентября, однако на фоне забастовки в Голливуде все изменилось.

Издание Variety сообщает о том, что получило информацию о переносе премии, которую якобы уже получили организаторы "Эмми". В последний раз "сдвигать" даты приходилось после терактов 11 сентября 2001 года.

"Хотя точная дата не определена (и не ожидается, что она будет объявлена ​​до начала августа), ранее уже стало известно, что Fox планирует выпустить шоу в эфир в январе 2024 года, в то время как Телеакадемия настаивала на ноябрьской дате", - отмечает издание.

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Еще на прошлой неделе в Телеакадемии заявили, что внимательно следят за ситуацией с забастовками. Все надеются на то, что переговоры пройдут успешно, а после этого актеры и все сотрудники Голливуда снова приступят к работе.

Что известно о забастовке в Голливуде

В середине июля в Голливуде началась масштабная забастовка. Причиной "бунта" стали неудачные переговоры Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) с профсоюзом SAG-AFTRA.

Актеры, сценаристы и все сотрудники Голливуда отказываются работать до пересмотра зарплат и улучшения условий для труда. В период забастовки никто не снимается в фильмах, не дает интервью и даже не появляется на премьерах новых кинокартин.

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