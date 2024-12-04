Лента будет демонстрироваться в кинотеатрах на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Музыкальный биографический фильм "Полная неизвестность" (A Complete Unknown) о легендарном Бобе Дилане выйдет в украинский прокат 23 января 2025 года.

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, лента будет демонстрироваться в кинотеатрах на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Согласно официальному синопсису, фильм рассказывает историю 19-летнего музыканта из Миннесоты Боба Дилана, который стремительно превращается из локального фолк-исполнителя в звезду с вершин хит-парадов. Его песни и загадочный образ стали мировой сенсацией, а новаторское выступление в стиле электронного рок-н-ролла на фольклорном фестивале в Ньюпорте в 1965 году стало переломным моментом в музыке того времени.

Образ рок-легенды в ленте воплотил Тимоти Шаламе ("Вонка","Дюна","Не смотри вверх").

Также в фильме сыграли Моника Барбаро ("Топ Ган: Маверик", сериал "Фубар"), Эль Фэннинг ("Неоновый демон", "Малифисента"), Эдвард Нортон ("Бойцовский клуб", "Американская история Икс", "Достать ножи 2"), Бойд Холбрук ("Байкеры", сериал "Нарко"), Ник Офферман (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Последние из нас") и другие.

Режиссером фильма выступил Джеймс Мэнголд ("Переступить черту", "Поезд на Юму", "Росомаха", "Логан", "Ford против Ferrari", "Индиана Джонс и реликвия судьбы").

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