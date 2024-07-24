Выход фильма запланирован на конец 2024 года.

Кинокомпания Searchlight Pictures наконец показала первый трейлер музыкального биографического фильма "Полная неизвестность" (A Complete Unknown), в котором Тимоти Шаламе ("Вонка","Дюна") воплотил образ рок-легенды Боба Дилана.

Фильм рассказывает о приезде 19-летнего Боба Дилана в Нью-Йорк в 1961 году, чтобы найти своего героя, больного певца Вуди Гатри. Парень быстро вливается в фолк-сцену Нью-Йорка, которая признает его талант. Он выступает на концертах в главных клубах и вскоре становится сенсацией Columbia Records. В фильме рассказывается о том, как Дилан стал культурным феноменом, о его крепких отношениях в мире народной музыки и его окончательном отходе от фолка к электронике, что смутило его поклонников и разочаровало музыкальное сообщество, которое первым приняло его.

Кроме Шаламе в фильме сыграли Моника Барбаро (Джоан Баэз), Эль Фэннинг (Сильви Руссо), Эдвард Нортон (Пит Сигер), Бойд Холбрук (Джонни Кэш), Ник Офферман (Алан Ломакс), Скут Макнейри (Вуди Гатри) и другие.

Режиссером фильма выступил Джеймс Мэнголд ("Переступить черту", "Поезд на Юму", "Росомаха", "Логан", "Ford против Ferrari", "Индиана Джонс и реликвия судьбы").

Выход фильма запланирован на конец 2024 года, однако точная дата пока неизвестна.

Боб Дилан – чем известен

Американский певец украинско-еврейского происхождения, композитор, поэт и гитарист Боб Дилан (Bob Dylan, настоящее имя Роберт Аллен Циммерман) родился 24 мая 1941 года в городе Дулут, штат Миннесота, США.

На сегодняшний день он выпустил 40 студийных альбомов, начиная с 1962 года. Его последний на данный момент альбом Shadow Kingdom был выпущен в 2023 году. В целом он продал более 100 миллионов пластинок, что делает его одним из самых успешных музыкантов современности.

Из лирики Боба Дилана было заимствовано много крылатых фраз, а его музыка повлияла на огромное количество композиторов.

Начиная с 1994 года он также издал шесть книг со своими рисунками, а его картины были представлены во многих известных галереях.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году легендарный американский музыкант и писатель Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе "за создание новых поэтических приемов в выдающейся американской песенной традиции".

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