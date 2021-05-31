Лара, сыгравший Тарзана в двух фильмах и сериале, и его супруга Гвен оказались в числе жертв крушения небольшого самолета в штате Теннесси.

Американский актер Джо Лара, сыгравший Тарзана в двух фильмах и сериале, и его супруга Гвен оказались в числе жертв крушения небольшого самолета в штате Теннесси.

Авиакатастрофа произошла 29 мая. Самолет упал в озеро в американском штате Теннесси. Погибли семь человек. По информации Федерального управления гражданской авиации, никто из тех, кто находился в самолете, не имел права им управлять. Джо Лара ранее получал лицензию пилота, но с 2017 года не предоставлял свои медицинские данные, передает kommersant со ссылкой на The Tennessean.

Кто такой Джо Лара

Актеру было 58 лет. Он играл в сериалах «Конан» (1997–1998), «Спасатели Малибу» (1989–2001), а также исполнил главную роль в фильмах «Тарзан на Манхэттене» (1989) и «Тарзан: Героические приключения» (1996), а также в сериале «Тарзан: История приключений» (1996–2000).

В 2018 году Джо Лара женился на Гвен Шамблин. У него был ребенок от предыдущего брака с Наташей Павлович. Актер жил в штате Теннесси.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ирина Погорелая