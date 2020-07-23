Netflix опубликовал постер нового сезона сериала "Люцифер"

Премьера нового сезона шоу состоится 21 августа этого года.

Стриминговый сервис Netflix представил постер пятого сезона популярного сериала "Люцифер", который уже продлили на шестой - он станет финальным.

Премьера нового сезона шоу, основанного на комиксах Нила Геймана и Сэма Кейта, состоится 21 августа этого года.

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Главные роли исполнили Том Эллис, Лорен Джерман, Кевин Алехандро и др.

Сюжет сериала рассказывает о падшем ангеле Люцифере Морнингстаре, который решает немного пожить на земле. И его выбор падает на Лос-Анджелес. В новом сезоне Михаил решит забрать жизнь своего брата, заменив его. Все будут думать, что перед ними Люцифер. Однако вскоре Морнингстар вернется из ада, чтобы разобраться с братом.

Как сообщал УНИАН, ранее появился трейлер нового сезона сериала "Люцифер".

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