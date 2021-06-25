Сериал должен выйти на экраны в 2022 году. Кому достанутся главные роли в данном проекте, пока неизвестно.

По мотивам знаменитого романа американской писательницы Энн Райс "Интервью с вампиром" (1976) снимут сериал, тем самым постаравшись повторить успех одноименного фильма 1994 года с Томом Крузом и Брэдом Питтом.

Как сообщает Collider, 8-серийный проект планирует снять телеканал AMC.

Сообщается, что создателем, сценаристом и шоураннером проекта станет Ролин Джонс, ранее работавший над первым сезоном детективного сериала от HBO "Перри Мейсон".

Еще в начале прошлого года AMC Networks приобрела права на 18 романов Энн Райс, и "Интервью с вампиром" стал первым объявленным сериальным проектом в рамках сделки.

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Отмечается, что в случае успеха первой экранизации AMC планирует запустить целую франшизу, курировать которую будет продюсер Марк Джонсон. До этого он работал над многими популярными сериалами, в том числе "Лучше звоните Солу" и "Во все тяжкие".

Исполнительными продюссерами сериала "Интервью с вампиром" будут Марк Джонсон, а также сама Энн Райс и ее сын Кристофер Райс. Сериал должен выйти на экраны в 2022 году. Кому достанутся главные роли в данном проекте, пока неизвестно.

"Задача по адаптации для телевидения новаторской и чрезвычайно захватывающей работы Энн Райс одновременно пугает и волнует. Я твердо верю, что с AMC и Ролином Джонсом мы готовы ответить на этот вызов, взволновать и развлечь как преданного поклонника Энн Райс, так и зрителя, который только сейчас открывает для себя ее работу", - прокомментировал Джордан.

Напомним, роман "Интервью с вампиром" (Interview with the Vampire) является первым томом цикла "Вампирские хроники" писательницы Энн Райс, повествование которых вращается вокруг вымышленного персонажа Лестата де Лионкура, французского дворянина, ставшего вампиром в XVIII столетии. При этом в центре первого романа - история жизни обращенного Лестатом вампира Луи, которую он сам рассказывает молодому репортеру Дэниелу Моллою.

В 1994 году по мотивам романа был снят фильм "Интервью с вампиром" от режиссера Нила Джордона, где роль Луи сыграл Брэд Питт, а Лестата - Том Круз. Также в картине засветились Кирстен Данст, Антонио Бандерас, Кристиан Слейтер и Стивен Ри. Фильм получил положительные отзывы, множество наград и номинаций, включая "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA и во многом способствовал росту популярности романтизированной вампирской тематики.

Отметим, вампирская тематика уже не первый десяток лет является одной из самых популярных как на ТВ, так и на большом экране. Доказательством этого является успех сериалов "Настоящая кровь", "Баффи - истребительница вампиров", "Дневники вампира" и других, а также огромного количества полнометражных фильмов, включая "Дракулу", "Другой мир", "Сумерки", "Выживут только любовники" и другие. Одна из ближайших новинок по теме в кинопрокате - фильм ужасов по комиксам Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли, который должен выйти на экраны в 2022 году.

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Автор: Марина Григоренко