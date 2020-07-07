Брэд Питт сыграет главную роль в новом фильме Дэвида Литча

Съемки фильма должны начаться уже этой осенью. Даты выхода пока что нет.

Брэд Питт сыграет главную роль в новом фильме под названием "Скоростной поезд" режиссера Дэвида Литча. Актер станет киллером по прозвищу Божья коровка.

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Основой боевика станет книга японца Котаро Исаки, пишет hollywoodreporter. Картина описывается как смесь "Скорости" с Киану Ривзом и "Воздушного маршала" с Лиамом Нисоном.

По сюжету, пятеро наемных убийц попадают в высокоскоростной поезд, который движется из Токио в Мориоку с несколькими остановками. Там они узнают, что их задания связаны друг с другом. До конечной станции доберутся не все.

Съемки должны начаться уже этой осенью. Даты выхода пока что нет.

Как сообщал УНИАН.Lite, Брэд Питт проехался по улицам Лос-Анджелеса в серебряном шлеме и раздал автографы в пробке

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