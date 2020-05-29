Paramount начала работу над продолжением мультфильма "Еж Соник"

Производство находится на ранней стадии, поэтому информации об актерском кастинге пока нет.

Студия Paramount Pictures и компания Sega Sammy объявили о производстве второй части семейной комедии "Еж Соник".

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Над продолжением будет работать та же команда - фильм снимет Джефф Фаулер, а сценарий напишут Пэт Кейси и Джош Миллер, сообщает Variety.

Производство находится на ранней стадии, поэтому информации об актерском кастинге пока нет. Вероятно, к своим ролям вернутся актеры оригинальной картины.

Первая часть экранизации популярной видеоигры вышла в феврале этого года и собрала в мировом прокате чуть больше $300 млн, установив рекорд по кассовым сборам за первый уикенд.

Изначально "Еж Соник" должен был выйти раньше, но после просмотра первого трейлера зрителей очень расстроил внешний вид главного героя. Из-за большого количества негативных комментариев в сети режиссер картины Джефф Фаулер принял решение изменить и доработать персонажа. Поэтому премьеру пришлось отложить.

По сюжету еж Соник попадает на Землю и находит лучшего друга Тома Вачовски. Вместе им придется защитить человечество от Доктора Роботника (Джим Керри), который хочет поймать Соника и использовать его силу для захвата мира.

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