Вышел трейлер мультфильма "Губка Боб" с Киану Ривзом (видео)

В Украине премьера мультфильма запланирована на 4 июня 2020 года.

Компания Paramount Pictures показала трейлер нового полнометражного мультфильма "Губка Боб: Побег Губки". В нем появляется лицо Киану Ривза. Легендарный актер появляется в кадре в виде перекати-поля, его лицо "вставлено" в это степное растение. По сюжету, Губка Боб с другом Патриком встречают Ривза, когда отправляются на поиски пропавшего питомца главного героя - улитки Гэри. Ранее студия Pixar опубликовала первый трейлер мультфильма "Душа". Его премьера назначена на 18 июня 2020 года.

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