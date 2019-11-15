Вышел трейлер мультфильма "Губка Боб" с Киану Ривзом (видео)
11:43, 15 ноября 2019Кино и музыка
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В Украине премьера мультфильма запланирована на 4 июня 2020 года.
Киану Ривз в мультфильме "Губка Боб" / Скриншот
Компания Paramount Pictures показала трейлер нового полнометражного мультфильма "Губка Боб: Побег Губки". В нем появляется лицо Киану Ривза.
Легендарный актер появляется в кадре в виде перекати-поля, его лицо "вставлено" в это степное растение.
По сюжету, Губка Боб с другом Патриком встречают Ривза, когда отправляются на поиски пропавшего питомца главного героя - улитки Гэри.
Ранее студия Pixar опубликовала первый трейлер мультфильма "Душа". Его премьера назначена на 18 июня 2020 года.
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