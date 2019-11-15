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Вышел трейлер мультфильма "Губка Боб" с Киану Ривзом (видео)

11:43, 15 ноября 2019
Кино и музыка
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Киану Ривз в мультфильме "Губка Боб" / Скриншот

Легендарный актер появляется в кадре в виде перекати-поля, его лицо "вставлено" в это степное растение.

По сюжету, Губка Боб с другом Патриком встречают Ривза, когда отправляются на поиски пропавшего питомца главного героя - улитки Гэри.

Ранее студия Pixar опубликовала первый трейлер мультфильма "Душа". Его премьера назначена на 18 июня 2020 года.

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Теги: #мультфильм