Шестой сезон будет последним.

Создатель популярного сериала «Острые козырьки» (Peaky Blinders) Стивен Найт заявил, что шестой сезон шоу станет последним.

Читайте такжеВышел трейлер хоррора "Страна чудес Вилли" с Николасом Кейджем (видео)Об этом сообщает Variety.

По словам Найта, в данный момент идут съемки финальных серий, которые были прерваны из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

При этом подчеркнул, что история сериала будет продолжена. Возможно, речь идет о фильме или спин-оффе.

«Мы уверены, что это будет лучший сезон из всех, и он понравится нашим фанатам. В то время как сериал заканчивается, история продолжится в другой форме», - заявил Найт.

«Острые козырьки»: что известно о сериале

Британский криминальный драматический сериал, созданный Стивеном Найтом в 2013 году для телеканала BBC Two.

Повествует о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы.

Первый сезон гангстерского сериала, состоящий из шести эпизодов, собрал аудиторию в 2,4 млн зрителей.

В 2019 году сериал получил премию National Television Awards в номинации «лучший драматический сериал».

Главные роли в сериале исполнили Киллиан Мерфи и Хелен Маккрори.

Дата выхода новых серий в эфир пока неизвестна.

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Автор: Катерина Шварц