Создатель популярного сериала «Острые козырьки» (Peaky Blinders) Стивен Найт заявил, что шестой сезон шоу станет последним.
Читайте такжеВышел трейлер хоррора "Страна чудес Вилли" с Николасом Кейджем (видео)Об этом сообщает Variety.
По словам Найта, в данный момент идут съемки финальных серий, которые были прерваны из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
При этом подчеркнул, что история сериала будет продолжена. Возможно, речь идет о фильме или спин-оффе.
«Мы уверены, что это будет лучший сезон из всех, и он понравится нашим фанатам. В то время как сериал заканчивается, история продолжится в другой форме», - заявил Найт.
«Острые козырьки»: что известно о сериале
- Британский криминальный драматический сериал, созданный Стивеном Найтом в 2013 году для телеканала BBC Two.
- Повествует о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы.
- Первый сезон гангстерского сериала, состоящий из шести эпизодов, собрал аудиторию в 2,4 млн зрителей.
- В 2019 году сериал получил премию National Television Awards в номинации «лучший драматический сериал».
- Главные роли в сериале исполнили Киллиан Мерфи и Хелен Маккрори.
- Дата выхода новых серий в эфир пока неизвестна.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram