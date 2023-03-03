В украинский прокат фильм выйдет 27 июля 2023 года.

Легендарная киностудия Walt Disney Pictures, которая в этом году празднует столетие, выпустила трейлер комедийного фильма ужасов "Особняк с привидениями" (Haunted Mansion).

Лента, вдохновленная классическим аттракционом парка развлечений, расскажет историю о женщине и ее сыне, нанимающих разношерстную команду так называемых специалистов, которые должны помочь избавить их новый дом от сверхъестественных обитателей.

Лента собрала по-настоящему звездный актерский состав. В частности, главные роли исполнили Лейкит Стэнфилд ("Атланта", "Иуда и черный Мессия", "Негранованные драгоценности"), Розарио Довсон ("Город грехов", "Транс", "Асока"), Тиффани Хэддиш ("Холодный расчет", "Невыносимая тяжесть огромного таланта"), Оуэн Уилсон ("Знакомство с родителями", "Полночь в Париже", "Локи"), Дэнни ДеВито ("Близнецы", "Бэтмен возвращается", "Достать коротышку"), Джейми Ли Кертис ("Хэллоуин", "Достать ножи", "Все везде и сразу") и Джаред Лето ("Реквием по мечте", "Отряд самоубийц", "Бегущий по лезвию 2049").

Режиссером фильма выступил Джастин Симиен, прославившийся благодаря сериалу Netflix и впоследствии одноименному фильму "Дорогие белые люди". Позже он снял сатирический хоррор "Мои волосы хотят убивать".

Как сообщает Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 27 июля 2023 года.

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