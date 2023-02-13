В ролик вошли кадры из самых известных мультфильмов, фильмов и сериалов производства The Walt Disney Company.

The Walt Disney Company представила трогательный ролик к своему 100-летнему юбилею, который отмечается в этом году.

В частности, в ролик вошли кадры из самых известных мультфильмов, фильмов и сериалов производства киностудии: франшизы "Мстители", "Звездные войны", "Аватар" и "Индина Джонс". И, конечно, кадры из знаковых детских фильмов и мультфильмов от Дисней, на которых выросло не одно поколение – "Спящая красавица", "Золушка", "Король лев", "Питер Пэн", "Мэри Поппинс", "Микки Маус", "Русалочка" и многие другие.

Кроме того, в ролике показали, как работы студии повлияли на жизнь их фанатов – разнообразные благотворительные мероприятия, фестивали косплея и встречи с кумирами.

100-летие The Walt Disney Company

The Walt Disney Company была основана 16 октября 1923 года в Лос-Анджелесе братьями Уолтером и Роем Диснеями как небольшая анимационная студия. Свой первый трюковый фильм "День Алисы на море" на основе книг Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес" студия выпустила 1 марта 1924 года, а в 1927 году было запущено производство мультфильмов из семьи Микки Мауса.

Сейчас Дисней является одной из крупнейших корпораций в индустрии развлечений в мире, которая кроме, собственно, производства кинопродукции также владеет более чем десятком тематических парков по всему миру. В состав компании, среди прочего, входят такие крупные киностудию, как Walt Disney Pictures, 20th Century Studios, Searchlight Pictures, Marvel Studios и Lucasfilm.

С ноября 2019 года компания выпускает весь свой контент на стриминговом сервисе Disney+, в том числе сериалы собственного производства из киновселенных Marvel ("Локи", "Тайное вторжение", "Сокол и Зимний солдат", "Мисс Марвел" и другие) и Star Wars ("Мандалорец", "Андор", "Асока" и другие). Здесь же появляются все громкие фильмы студии после завершения их проката в кинотеатрах, среди них франшизы "Марвел", "Звездные войны", "Аватар "и "Индина Джонс". К сожалению, в Украине сервис пока не работает.

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