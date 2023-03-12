Больше всего наград может получить команда фильма "Все везде и сразу".

В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе состоится самая престижная кинопремия "Оскар". За день до оглашения победителей букмекеры поделились своими прогнозами.

Как говорится на сайте Odds Checker, букмекеры дали прогнозы по главным номинациям. По их мнению, статуэтку в номинации "Лучший фильм" получит американская фантастическая комедия "Все везде и сразу".

Это фильм об Эвелин, которая получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и способностям других версий себя. Она может быть известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным божеством. Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, с которой Эвелин предстоит сразиться.

А вот лучшим актером, по их мнению, может стать Брендан Фрейзер за роль в фильме "Кит". В фильме затворник, учитель английского языка с сильным ожирением, пытается восстановить отношения со своей дочерью-подростком.

Также они прогнозируют победу Мишель Йео в номинации "Лучшая актриса". Она сыграла главную роль в фильме "Все везде и сразу".

Вероятые победители в других номинациях:

Лучший анимационный фильм на иностранном языке – "Пиноккио Гильермо дель Торо"

Лучший режиссер – Дэн Кван и Дэниел Шайнерт, "Все везде и сразу"

Лучшая актриса второго плана – Джейми Ли Кертис, "Все везде и сразу"

Лучший актер второго плана – Кэ Хью Кван, "Все везде и сразу"

Лучшее документальное кино на иностранном языке – "Навальный"

Напомним, фильм "Навальный" получил премию BAFTA. Церемония награждения которой состоялась 19 февраля в Лондоне. Фильм рассказывает об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального в 2020 году. Также в фильме можно увидеть историю его задержания.

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