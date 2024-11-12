Алексей Нагрудный сыграл роль Алексея Князевича.

Уже на этой неделе украинцы увидят последние серии популярного украинского сериала "Реванш", развязку которого ждут тысячи зрителей. Известный украинский актер Алексей Нагрудный рассказал о своем герое и заинтриговал финалом его истории.

Как известно, артист сыграл роль честного прокурора Алексея Князевича. Госслужащий - очень серьезный человек, который придерживается принципов честности и порядочности. В сериале герой изображен таким, что не пойдет наперекор своей совести. Однако определенные обстоятельства его жизни заставляют Алексея пойти на жертву ради собственной семьи.

Как пишет сайт 1plus1, Нагрудный высказался о завершении "Реванша" в своих соцсетях. Актер не стал раскрывать всех подробностей развязки сериала, но заинтриговал поклонников. В частности, он отметил, что концовка оправдает ожидания зрителей и они не будут разочарованы.

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"Последние 8 серий сериала "Реванш" уже на этой неделе в 20:00 на "1+1 Украина". Непростой период для моего героя, но уверен, что ваши ожидания на развязку и experience после просмотра сериала оправдается на 100%", - заверил кинозвезда.

В комментариях под постом Алексея его подписчики делятся впечатлениями от картины и прогнозируют, что произойдет с Князевичем. Большинство надеются на справедливый финал:

"Интересно смотреть, как Марина бесится от бессилия"

"Хороший сериал, напряженный! Трудный выбор у заместителя прокурора! Что важнее семья или честь? Я даже подумала, а как я бы поступила? Да, наверное, защищала бы дочь! Но ее уже пора остановить! Роль сыграна прекрасно! Сколько эмоций! Слезы! Это что-то новое! Спасибо!"

"Я буду скучать. Очень классный сериал! Конечно, это благодаря очень талантливым актерам"

"Очень убедительно играете не только негодяев, но и положительных героев. Вот верю на все 100! Почему-то часто ловлю себя на том, что наблюдаю за вами в кадре. Некоторые актеры видно, что играют. А вы действительно проживаете роль"

К слову, в "Реванше" события разворачиваются вокруг химика-технолога Валентины. Ее жизнь резко меняется после предательства коварной сестры Марины. Девушка оказывается в тюрьме, в результате чего теряет любимого, дом, работу. Несмотря на это, Валентина продолжает бороться за справедливость и при этом пытается не потерять человечность.

Финальные серии выйдут уже в четверг в 20:00 на телеканале "1+1 Украина". Кроме Нагрудного, в картине также снимались Анна Сердюк, Евгений Лесничий, Клавдия Дрозд, Александр Соколов, Дарья Трегубова и Валентин Томусяк.

Напомним, ранее Анна Сердюк ответила, сможет ли Валентина восстановить справедливость в сериале "Реванш". Актриса также рассказала о внутренней силе ее героини.

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