Уже на следующей неделе выйдут последние серии украинской картины.

С понедельника по четверг на телеканале "1+1 Украина" транслируют украинский драматический сериал "Реванш" в главных ролях с Евгением Лесничим, Клавдией Дрозд, Александром Соколовым, Дарьей Трегубовой и Анной Сердюк, которая ранее рассказала о службе отца в ВСУ. Уже на следующей неделе поклонники картины смогут увидеть развязку сериала и узнают, что произойдет с главными героями.

Как известно, в сюжет сериала вращается вокруг химика-технолога Валентины в исполнении Сердюк. Ее жизнь кардинально меняется после предательства родной сестры Марины, из-за чего девушка оказывается за решеткой.

Она остается совсем одна, потому что потеряла любимого, дом и доверие родных. Несмотря на это Валентина решается восстановить справедливость и преодолевает немало испытаний, чтобы восстановить репутацию и обрести счастье.

Видео дня

На сайте 1plus1 опубликовали анонс финальных серий "Реванша". Судя по видео, Роман сделает Валентине предложение. Однако ее сестра и в дальнейшем продолжит скрывать правду. При этом она будет пытаться нанести вред родному человеку и продемонстрирует всю свою подлость и коварство.

Кроме того, зрители также увидят встречу главной героини с мамой Игоря. Как известно, Анна, которая теперь живет с именем София, после потери памяти начала новую жизнь в Латвии и построила там успешную карьеру. Во время их встречи Валентина раскроет всю правду о Марине и расскажет, как она ее подставила.

София будет пытаться восстановить справедливость. Она стремится отомстить Карине, которая много лет назад разрушила ей жизнь.

В понедельник, 11 ноября, в 20:00 выйдут 17 и 18 серии сериала, а последние эпизоды можно будет увидеть в четверг.

Напомним, ранее звезда "Реванша" ответила, сможет ли ее героиня восстановить справедливость. Анна Сердюк рассказала о внутренней силе Валентины.

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