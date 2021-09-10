По слухам, одну из ролей в фильме о физике-теоретике Роберте Оппенгеймере может исполнить ирландский актер Киллиан Мерфи.

Британский режиссер Кристофер Нолан разрабатывает новый фильм, посвященный американскому физику-теоретику Роберту Оппенгеймеру, которого называют "отцом атомной бомбы".

Как сообщает Deadline, новый фильм Нолана, как и "Дюнкерк" (2017), будет посвящен переломному моменту во Второй мировой войне – разработке Робертом Оппенгеймером ядерного оружия в рамках Манхэттенского проекта в 40-х годах 20 века.

Какие-либо другие подробности о фильме на данный момент отсутствуют, однако ходят слухи, что одну из ролей в нем может исполнить ирландский актер Киллиан Мерфи, уже неоднократно сотрудничавший с Ноланом (трилогия о Бэтмене, "Начало", "Дюнкерк").

Также, по данным издания, хотя все последние фильмы Нолана выпускала киностудия Warner Bros, на данный момент сразу несколько других крупных кинокомпании ведут переговоры с Ноланом по поводу нового проекта.

Читайте такжеКристофер Нолан подумывает о создании игры по одному из своих фильмовОтмечается, что хотя режиссер доволен плодотворным сотрудничеством с Warner Bros, принесшим миллиардные доходы, он также является противником выпуска крупнобюджетных фильмов на стриминговых сервисах одновременно с кинотеатральным релизом. Однако в период пандемии эта практика преобрела большую популярность, и Warner Bros не исключение – киностудия активно выпускает свои новинки на сервисе HBO Max. Именно этот аспект может стать камнем преткновения при дальнейшем сотрудничестве Нолана с Warner Bros.

Кристофер Нолан: чем знаменит режиссер

Кристофер Нолан родился в 1970 году в Лондоне, Великобритания. На данный момент он является одним из самых кассовых режиссеров в истории, а также одним из самых известных и влиятельных кинематографистов своего времени.

У режиссера есть младший брат – писатель и сценарист Джонатан Нолан, который является соавтором нескольких фильмов своего старшего брата. Жена Нолана Эмма Томас также задействована в "семейном" бизнесе – она является продюссером большинства фильмов своего мужа, начиная с самого первого.

Свой первый полнометражный фильм – неонуарный триллер "Преследование" Нолан представил в 1998 году, чем сразу же привлек внимание критиков к своей персоне. Через 2 года он выпустил психологичесский триллер "Помни" на основе рассказа своего брата с Гаем Пирсом и Керри-Энн Мосс в главных ролях. Фильм стал поворотным в карьере Нолана, принеся ему признание критиков и множество престижных наград и номинаций, среди которых – номинация на "Оскар" для братьев Ноланов в категории "Лучший оригинальный сценарий".

На данный момент в послужном списке Кристофера Нолана 11 фильмов, среди которых трилогия о Бэтмене (2005, 2008, 2012) с Кристианом Бэйлом, "Начало" (2010), "Интерстеллар" (2014), "Дюнкерк" (2017) и "Тенет" (2020). Все они были положительно приняты критиками, принесли внушительные кассовые сборы и получили множество наград и номинаций.

Для фильмов Нолана характерны приглушенные тона, городская архитектура, масштабные спецэффекты, стильные герои и нелинейное повествование, а иногда и научно-фантастическая основа. В звуковом оформлении Нолан предпочитает медленное атмосферное оркестровое сопровождение. Также большое внимание режиссер уделяет диалогам.

Еще одна особенность Нолана – он весьма постоянен в подборе актеров, со многими он сотрудничал неоднократно. Абсолютный рекордсмен – Майкл Кейн, который участвовал в восьми последних фильмах режиссера.

Автор: Марина Григоренко