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Человек-паук, вампир и клоун-убийца: Netflix раскрыл актерский состав и дату премьеры триллера "Дьявол навсегда"

12:40, 17 июля 2020
Кино и музыка
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В фильме снялся Билл Скарсгард /  Instagram Билл Скарсгард

На официальной странице сервиса в Twitter была опубликована первая страница сценария, сопровождавшаяся списком задействованных актеров и датой премьеры.

В фильме снялись Том Холланд («Человек-паук: Вдали от дома»), Билл Скарсгард («Оно»), Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости»), Джейсон Кларк («Кладбище домашних животных»), Себастиан Стэн («Мстители: Финал»), Роберт Паттинсон («Довод»), Хейли Беннетт («Хардкор»), Миа Васиковска («Алиса в Стране чудес»), Элайза Сканлен («Маленькие женщины»), Гарри Меллинг («Бессмертная гвардия») и Поки Лафарж («Сан Рекордс»).

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Теги: #Netflix в Украине#сериалы Netflix