Человек-паук, вампир и клоун-убийца: Netflix раскрыл актерский состав и дату премьеры триллера "Дьявол навсегда"
Стриминговый сервис Netflix анонсировал дату премьеры предстоящего психологического триллера «Дьявол навсегда».
На официальной странице сервиса в Twitter была опубликована первая страница сценария, сопровождавшаяся списком задействованных актеров и датой премьеры.
Mark your calendars for— NetflixFilm (@NetflixFilm) July 16, 2020
Tom Holland
Bill Skarsgard
Riley Keough
Jason Clarke
Sebastian Stan
Robert Pattinson
Haley Bennett
Mia Wasikowska
Eliza Scanlen
Harry Melling
Pokey LaFarge
in THE DEVIL ALL THE TIME, from director Antonio Campos, coming to Netflix globally 16 September pic.twitter.com/ZQm35ilMyf
В фильме снялись Том Холланд («Человек-паук: Вдали от дома»), Билл Скарсгард («Оно»), Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости»), Джейсон Кларк («Кладбище домашних животных»), Себастиан Стэн («Мстители: Финал»), Роберт Паттинсон («Довод»), Хейли Беннетт («Хардкор»), Миа Васиковска («Алиса в Стране чудес»), Элайза Сканлен («Маленькие женщины»), Гарри Меллинг («Бессмертная гвардия») и Поки Лафарж («Сан Рекордс»).
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