Человек-паук, вампир и клоун-убийца: Netflix раскрыл актерский состав и дату премьеры триллера "Дьявол навсегда"

В фильме снимутся такие голливудские звезды первого эшелона, как Том Холланд, Билл Скарсгард, Райли Кио, Роберт Паттинсон и другие.

Стриминговый сервис Netflix анонсировал дату премьеры предстоящего психологического триллера «Дьявол навсегда». На официальной странице сервиса в Twitter была опубликована первая страница сценария, сопровождавшаяся списком задействованных актеров и датой премьеры. Mark your calendars for



Tom Holland

Bill Skarsgard

Riley Keough

Jason Clarke

Sebastian Stan

Robert Pattinson

Haley Bennett

Mia Wasikowska

Eliza Scanlen

Harry Melling

Pokey LaFarge



in THE DEVIL ALL THE TIME, from director Antonio Campos, coming to Netflix globally 16 September pic.twitter.com/ZQm35ilMyf — NetflixFilm (@NetflixFilm) July 16, 2020 В фильме снялись Том Холланд («Человек-паук: Вдали от дома»), Билл Скарсгард («Оно»), Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости»), Джейсон Кларк («Кладбище домашних животных»), Себастиан Стэн («Мстители: Финал»), Роберт Паттинсон («Довод»), Хейли Беннетт («Хардкор»), Миа Васиковска («Алиса в Стране чудес»), Элайза Сканлен («Маленькие женщины»), Гарри Меллинг («Бессмертная гвардия») и Поки Лафарж («Сан Рекордс»). Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter