Эти фильмы не рекомендуется смотреть людям со слабыми нервами.

В мире есть много людей, которые очень любят пощекотать себе нервы. Именно они являются любителями фильмов ужасов, от которых буквально вылетает сердце.

УНИАН предлагает вам подборку лучших хорроров, которые вызовут у вас сильный страх.

"Ключ от всех дверей"

"Ключ от всех дверей" - американский мистический фильм ужасов режиссёра Иэна Софтли по сценарию Эрена Крюгера. Эта история о молодой девушке, которая устраивается сиделкой к парализованному после инсульта старику. Его супруга дает ей ключ, который открывает все двери в 30-комнатном доме, но только одна дверь засекречена.

Однажды Каролайн попадает в тайную комнату, с которой и начнутся все ужасы. Супруга старика рассказывает девушке историю о супружеской паре чернокожих слуг по имени Папа Джастифай и Мама Сесиль, которые практиковали магию худу. Однажды банкир устроил банкет, во время которого он с гостями застал детей на том самом чердаке за проведением ритуала. Тогда возмущённые гости посчитали нужным линчевать колдунов.

Позже Кэролайн узнаёт, что перед смертью Папа Джастифай работал над заклинанием, которое, продлевая жизнь одному человеку, сокращает жизнь другого. Она начинает верить в действие магии худу, особенность которой в том, что не верящий в колдовство - неуязвим для него.

"Оно приходит ночью"

Мир пожирает неизвестная эпидемия, но герой сумел найти островок безопасности для жены и ребенка — мужчина вывез семью подальше в лес, где в одиноко стоящем домике надеется переждать безумие, которое обрушилось на цивилизацию. Глава семейства вводит жесткие порядки и строжайшую дисциплину, что вселяет страх в его домочадцев, однако защищает от смертельных опасностей внешнего мира. Однажды на пороге дома появляются безобидные, казалось бы, гости, и их безопасность оказывается под угрозой.

"Дитя тьмы"

Супружеская пара, совсем недавно потерявшая своего ребенка, удочеряет девятилетнюю девочку, которая оказывается совсем не такой милой и безобидной, как это могло показаться на первый взгляд. Что же такого таится, казалось бы, в простой девчушке - смотрите в фильме.

"Бабадук"

Шесть лет назад Амелия в один день потеряла мужа и родила сына. Сэмуэлю идёт уже седьмой год, но ему везде мерещатся чудовища. Однажды перед сном мальчик просит маму почитать ему найденную книгу об ужасном монстре. С этого момента его страхи получают физическое воплощение в жутком Бабадуке.

"Заклятие"

Этот фильм основан на реальных событиях. В основе сюжета лежит реальная история семьи Перрон, которые утверждали, что жили в окружении привидений, как добрых, так и злых. Духи населяли дом на Род-Айленде, в котором они проживали в семидесятых годах XX века. К слову, "Заклятие" получил премию "Сатурн" за лучший фильм ужасов.

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