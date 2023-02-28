К счастью, актриса не травмировалась.

В ночь на 27 февраля состоялась церемония награждения премией Гильдия киноактеров США. В числе победителей оказалась и американская актриса Джессика Честейн.

Для актрисы это было настолько неожиданно, что она едва не расплакалась, услышав свое имя от ведущих. Она встала со своего места в зале и поспешила на сцену, чтобы забрать статуэтку.

Однако, поднимаясь по ступенькам, Честейн оступилась и упала. Вероятно, проблема была в том, что ей помешало роскошное малиновое платье. Честейн как истинная женщина просто улыбнулась, поднялась и пошла дальше.

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"Шок от вчерашнего вечера просто свалил меня с ног! Моим коллегам, членам SAG, спасибо. Многое значит быть признанным вами. Для меня большая честь иметь возможность рассказать вам историю "Джордж и Темми". Я вернулась в Нью-Йорк и все еще на седьмом небе от счастья", – написала Джессика в Instagram.

Джессика Честейн победила на премии

Честейн досталась награда за роль кантри-певицы Темми Уайнетт в сериале "Джордж и Темми". Она получила статуэтку как лучшая актриса в мини-сериале.

"Мне очень понравилось играть Темми Уайнетт. Спасибо Джорджетт Джонс Леннон за то, что доверила мне историю своей мамы, Эйбу Сильвии за то, что превратил ее в наши прекрасные шесть эпизодов, главному герою Майклу Шеннону и всей команде Showtime", - добавила актриса.

Чем известна Джессика Честейн

Всемирную известность актрисе принесли съемки в фильмах "Прислуга" и "Древо жизни". Она получилв премию BAFTA в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в "Прислуге", а также она была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус".

В 2022 году Честейн одержала победу на премиях "Оскар", "Выбор критиков" и Гильдии киноактеров США за исполнение роли Тэмми Фэй Месснер в фильме "Глаза Тэмми Фэй".

Напомним, фаворитом на Гильдии киноактеров США стала команда фильма "Все везде и сразу".

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