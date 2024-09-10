Креативным продюсером фильма выступает Антонио Лукич – режиссер фильмов "Мои мысли тихие" и "Люксембург Люксембург".

Украинская анимационная студия Animagrad ("Мавка. Лесная песня") и ужгородская студия "Наша Файта" начали работу над новым анимационным полным метром, представив его первый тизер.

Креативным продюсером фильма выступает Антонио Лукич – режиссер фильмов "Мои мысли тихие" и "Люксембург Люксембург", сообщила пресс-служба кинокомпании FILM.UA Group.

Идея будущего полнометражного 2D-мультфильма для взрослых под названием "Наша Файта" возникла на основе одноименного ютуб-проекта и была поддержана Лукичем. Именно он помог состояться партнерству с Animagrad – создателями хита "Мавка. Лесная Песня".

Уже с весны 2024 года началась разработка сценария и персонажей. К этому процессу также присоединилась немецкая анимационная студия Telescop, которая увидела в проекте международный потенциал.

В основе сюжета – история 30-летнего неудачника Сергея Пунько, который по ошибке ангела смерти – кота Мики – попадает на небеса. Высшие силы готовы подарить герою второй шанс, но, чтобы вернуться к жизни, он должен найти хотя бы одного человека, которому он не безразличен. Поиски приводят Сергея на фронт, в подразделение "Чопские пираты", где и заваривается котел, в котором намешаны любовь, дружба, война, предательство, поиск себя, подвиги, прозрение и дух Закарпатья.

Как отмечают авторы мультфильма, "Наша Файта" – один из немногих украинских анимационных фильмов, рассчитанных на подростков и молодых взрослых. Универсальным языком анимации, просто и с юмором, он говорит о сложном – самоидентификации, поиске смыслов, ощущении принадлежности. О том, что каждый неудачник может превратиться в героя. По жанру это – комедия, а по сути – притча.

Авторы фильма – ужгородцы Михаил Карпенко, Павел Мандзич и Иван Бонь – новые для украинской киноиндустрии голоса, которые уже проявили себя в диджитале. Вместе с Лукичем, который тоже родом из Ужгорода, они раскрывают новые темы и новых героев – интересных, актуальных и неподдельных.

"Наша Файта" – это история не о Закарпатье. Это история, рассказанная закарпатцами. Здесь есть все: их диалект, колорит, необычное видение окружающего мира и людей. Представьте, как бы интересно было наблюдать за Фродо, который идет в Мордор через нелегальный тоннель с румынскими гномами-контрабандистами, у которых есть самодельный дракон", – рассказывают авторы фильма.

Режиссер будущей ленты – Константин Федоров, который имеет огромный опыт в анимации и был главным сторибордистом "Мавки". Арт-директор – Кристиан Коскинен, который также был художником-постановщиком "Мавки".

"Мне кажется, многие узнают в этой истории "своих" людей, недаром мультфильм называется "Наша Файта". Юмор – это то, что на самом деле объединяет. Это уникальное ощущение того, когда люди объединяются вокруг чего-то, что понимают только они. И лучше, чем ребята, вряд ли кто-то расскажет о наших реалиях", – отметил Лукич.

"Диалектное слово "файта" означает "семья". Думаю, именно сейчас то время, когда каждому из нас необходимо чувствовать (и это так и чувствуется), что все мы – часть большой украинской семьи, где у каждого есть второй шанс и место для роста, мы вместе в горе и радости. Именно это – наш основной месседж для целевой аудитории – подростков и молодых взрослых. Контента для них крайне не хватает, поэтому мы верим, что сейчас, как никогда, время для нашего проекта", – добавила продюсер фильма Анна Елисеева ("Мавка. Лесная песня", сериал "Первые дни").

Как сообщал УНИАН, 9 сентября 2024 года украинский Оскаровский комитет назвал ленту, которая представит Украину на одной из самых престижных мировых кинопремий "Оскар-2025". Среди четырех претендентов выбрали фильм режиссера Филиппа Сотниченко – постсоветский нуарный триллер "Ля Палисиада".

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