На ОМКФ открылся "Фестиваль фестивалей" - зрители увидели четыре фильма иностранных режиссеров.

На 12-м Одесском международном кинофестивале (ОМКФ) секция "Фестиваль фестивалей" открылась картиной датского режиссера Йоакима Триера "Худший человек в мире".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОМКФ.

"Худший человек в мире" повествует о жизни 30-летней Юлии, наполненной вызовами и вопросами. Актриса Ренате Реинсве, сыгравшая в картине, получила в этом году приз за лучшую женскую роль на Каннском международном кинофестивале.

Секцию продолжила анимационная фантастическая история "Криптозоопарк" Дэша Шо, получившая в этом году награду NEXT кинофестиваля "Сандэнс" и Особую награду жюри конкурса Generation 14plus Берлинского МКФ.

Читайте такжеЗвезда Marvel презентовал на ОМКФ свой режиссерский дебют - трагикомедию "Плохой сосед""Кроме того, в секции "Специальные показы" продемонстрирован американский онтологический фильм "Год бесконечной бури". Лента представляет собой любовное письмо к кинематографу, снималась в США, Иране, Чили, Китае и Таиланде семью важнейшими режиссерами современности", — рассказали в пресс-службе.

Также в программе ретроспективных показов продемонстрирован фильм "Три цвета: синий" Кшиштофа Кесьлевского. Это первая часть трилогии режиссера, рассказывающая о Жюли, которая после гибели мужа и ребенка пытается найти свое место в жизни.

Программу украинской ретроспективы "Независимые" представил драматический фильм "Племя" Мирослава Слабошпицкого. Эта лента стала первым фильмом в мире, снятым без единого слова – присутствует исключительно украинский жестовый язык. Картина была представлена на более 100 кинофестивалях мира, где получила более 40 наград, среди которых Европейский киноприз и три приза Каннского кинофестиваля.

Как сообщал УНИАН, 12-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) стартовал 14 августа и продлится по 21 августа.

Автор: Лариса Козовая