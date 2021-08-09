В Одессе культовый режиссер-визионер проведет мастер-класс и творческую встречу.

Культовый британский режиссер Терри Гиллиам придет на 12-й Одесский международный кинофестиваль в августе 2021 года.

Об этом сообщается на странице ОМКФ в Facebook.

Отмечается, что в рамках фестиваля состоится показ шести фильмов режиссера в рамках программы "В честь Терри Гиллиама":

Смысл жизни по Монти Пайтон / Monty Python's the Meaning of Life ( 1983)

Бразилия / Brazil (1985)

Король-рыбак / The Fisher King (1991)

Двенадцать обезьян / Twelve Monkeys (1995)

Страх и ненависть в Лас-Вегасе / Fear and Loathing in Las Vegas ( 1998)

Человек, убивший Дон Кихота / The Man Who Killed Don Quixote (2018)

Также в рамках ОМКФ состоятся творческая встреча с Терри Гиллиамом и его мастер-класс.

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Отметим, Терри Гиллиам начинал свою карьеру как аниматор, войдя в состав культовой комик-группы Монти Пайтон. Впоследствии он переключился на режиссуру, впрочем, сохранив визуальные эффекты, порой на грани галлюцинаций, как одну из главных особенностей своего творчества. Благодаря этому он считается одним из главных режиссеров-визионеров современности. За свою карьеру Гиллиам получил немало престижных номинаций, включая "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA, впрочем, награды ему выдавать часто все же не рисковали. Массовый зритель, кроме вышеперечисленных, также мог видеть такие режиссерские работы Гиллиама, как "Братья Гримм", "Воображариум доктора Парнаса" и "Теорема Зеро".

Как ранее сообщал УНИАН, 12-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) пройдет с 14 по 21 августа 2021 года. С расписанием показов можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Марина Григоренко