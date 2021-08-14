Кинофорум традиционно начался с прохождения по красной дорожке участников и гостей.

Стартует 12-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ).

Как передает корреспондент УНИАН, кинофорум традиционно начался с прохождения по красной дорожке участников и гостей.

В их числе, в частности, украинский режиссер Олег Сенцов, известные немецкие продюсер Марте Грунерт и актер Даниэль Брюль.

Церемония открытия скоро начнется в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Читайте такжеСтала известна дата проведения Одесского международного кинофестиваляТакже на следующей неделе ожидается прибытие британского режиссера Терри Ґиллиама.

Этот кинофестиваль приурочен к 30-летию независимости Украины с фокусом на национальное кино. В программе - более 50 фильмов.

От фильма-открытия организаторы в этом году отказались.

Одесский международный кинофестиваль 2021: что известно

12-й Одесский международный кинофестиваль продлится по 21 августа. В конкурсе примут участие шесть полнометражных фильмов и восемь – короткометражек. Гран-при фестиваля составит 55 тыс. грн, награды за лучший полнометражный фильм, лучшую короткометражку и лучшую режиссерскую работу - по 30 тыс. грн. Лучший актер (актриса) - 25 тыс. грн.

Закрытие 12-го ОМКФ впервые пройдет под открытым небом – на Потемкинской лестнице. Фильмом-закрытием станет лента Чарли Чаплина "Малыш".

Автор: Лариса Козовая