Стартует 12-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ).
Как передает корреспондент УНИАН, кинофорум традиционно начался с прохождения по красной дорожке участников и гостей.
В их числе, в частности, украинский режиссер Олег Сенцов, известные немецкие продюсер Марте Грунерт и актер Даниэль Брюль.
Церемония открытия скоро начнется в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.
Читайте такжеСтала известна дата проведения Одесского международного кинофестиваляТакже на следующей неделе ожидается прибытие британского режиссера Терри Ґиллиама.
Этот кинофестиваль приурочен к 30-летию независимости Украины с фокусом на национальное кино. В программе - более 50 фильмов.
От фильма-открытия организаторы в этом году отказались.
Одесский международный кинофестиваль 2021: что известно
12-й Одесский международный кинофестиваль продлится по 21 августа. В конкурсе примут участие шесть полнометражных фильмов и восемь – короткометражек. Гран-при фестиваля составит 55 тыс. грн, награды за лучший полнометражный фильм, лучшую короткометражку и лучшую режиссерскую работу - по 30 тыс. грн. Лучший актер (актриса) - 25 тыс. грн.
Закрытие 12-го ОМКФ впервые пройдет под открытым небом – на Потемкинской лестнице. Фильмом-закрытием станет лента Чарли Чаплина "Малыш".