Сервис продублировал на украинском языке два сезона сериала "Джек Райан".

Стриминговый сервис Amazon Prime продублировал на украинском третий сезон сериала "Джек Райан". Также дубляж и субтитры добавили для первого сезона.

"Джек Райан" - американский телесериал в жанре шпионский триллер, созданный Карлтоном Кьюзом и Грэмом Роландом на основе персонажа серии романов Тома Клэнси о Джеке Райане.

Первый сезон вышел на Amazon Video 31 августа 2018 года. Исполнитель роли Райана, Джон Кразинськи - пятый актер, который сыграл Джека Райана, после Алека Болдуина (1990), Харрисона Форда (1992, 1994), Бена Аффлека (2002) и Криса Пайна (2014) в других фильмах про этого героя.

В центре сюжета первого сезона аналитик ЦРУ Джек Райан, который обращает внимание на подозрительную серию банковских переводов. Тогда он начинает собственное расследование. В связи с этим ему приходится оставить работу в офисе и принять участие в опасной операции в Европе и на Ближнем Востоке.

События второго сезона сериала разворачиваются вокруг нелегальных поставок оружия в Венесуэлу. Джек Райан догадывается, что к этому причастен президент страны. И опять же он начинает собственное расследование.

Напомним, в США призвали бойкотировать "Аватар" через культурную апроприацию и расизм в фильме.

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