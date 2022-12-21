В этом режиссера Джеймса Кэмерона обвинила художница из племени навахо Юэ Бегай.

В США призывают бойкотировать фильм "Аватар: путь воды" из-за идей расизма и культурной апроприации. Об этом пишет издание LA Times, цитируя слова художницы из племени навахо и сопредседателя организации "Indigenous Pride Los Angeles" Юэ Бегай.

Бегай утверждает: общество оскорбляет тот факт, что вершителями судеб в картине выступают белые люди. Она также подчеркнула, что синяя кожа также является олицетворением расизма.

Активистка добавила, что в фильме нет ни одного представителя индейских племен.

"Присоединяйтесь к аборигенам и другим группам коренных народов по всему миру в бойкотировании этого ужасного и расистского фильма", - призвала Юэ Бегай в своем блоге.

Активистка резюмировала: "Мы должны были быть теми, чьи лица и голоса появились на экране".

"Аватар: Путь воды": трейлер, дата выхода

В прокат долгожданная вторая часть фильма вышла 15 декабря этого года. Главные роли исполнили Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Сигурни Уивер, Кейт Уинслет, Джемейн Клемент, Мишель Йео, Джованни Рибизи, Клифф Кертис и другие.

Сообщается, что может выйти еще три части, но их придется ждать меньше - они выйдут в 2024, 2026 и 2028 годах.

Вас также могут заинтересовать новости: