В США призывают бойкотировать фильм "Аватар: путь воды" из-за идей расизма и культурной апроприации. Об этом пишет издание LA Times, цитируя слова художницы из племени навахо и сопредседателя организации "Indigenous Pride Los Angeles" Юэ Бегай.
Бегай утверждает: общество оскорбляет тот факт, что вершителями судеб в картине выступают белые люди. Она также подчеркнула, что синяя кожа также является олицетворением расизма.
Активистка добавила, что в фильме нет ни одного представителя индейских племен.
"Присоединяйтесь к аборигенам и другим группам коренных народов по всему миру в бойкотировании этого ужасного и расистского фильма", - призвала Юэ Бегай в своем блоге.
Активистка резюмировала: "Мы должны были быть теми, чьи лица и голоса появились на экране".
"Аватар: Путь воды": трейлер, дата выхода
В прокат долгожданная вторая часть фильма вышла 15 декабря этого года. Главные роли исполнили Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Сигурни Уивер, Кейт Уинслет, Джемейн Клемент, Мишель Йео, Джованни Рибизи, Клифф Кертис и другие.
Сообщается, что может выйти еще три части, но их придется ждать меньше - они выйдут в 2024, 2026 и 2028 годах.