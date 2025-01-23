В украинский прокат фильм выйдет 6 марта 2025 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила новый трейлер одного из самых ожидаемых релизов 2025 года – научно-фантастического фильма "Мики 17" (Mickey 17).

Новаторский проект от оскароносного сценариста и режиссера фильма "Паразиты" Пона Джун-Хо, также известного по фильмам "Сквозь снег" и "Окча", основан на научно-фантастическом романе Эдварда Эштона "Микки-7".

Главный герой – молодой человек по имени Микки, который участвует в колонизации ледяного мира Нифльхейм. Он соглашается стать "восстанавливаемым сотрудником", чей разум после смерти загружают в новое тело. Таким образом Мики начинают использовать в качестве подопытного кролика, каждый раз подвергая его смертельным экспериментам. Во время одной из миссий он на время теряет связь с базой – когда же Микки возвращается туда, то видит, что ему уже создали замену.

Главные роли в фильме сыграли Роберт Паттинсон (франшиза "Сумерки", "Бэтмен", "Тенет", "Маяк"), Наоми Аки ("Звездные войны: Скайуокер. Восхождение", "Моргни дважды"), Стивен Ян ("Минари", "Ноу", сериалы "Ходячие мертвецы", "Ссора"), Тони Коллетт ("Наследственность", "Достать ножи") и Марк Руффало ("Бедные-несчастные", франшиза "Мстители").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 6 марта 2025 года.

Отметим, изначально фильм должен был выйти на экраны в январе 2025 года, однако позже его релиз перенесли сначала на апрель, а затем на март.

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