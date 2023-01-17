ЗD-мультфильм по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" считается одним из самых ожидаемых украинских фильмов современности.

Долгожданный украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" производства студии Animagrad выйдет в отечественный кинопрокат 2 марта 2023 года.

Как отмечает пресс-служба Kinomania Film Distribution, несмотря на войну студия завершила работу над фильмом в конце прошлого года, так что в начале весны премьера состоится во всех действующих кинотеатрах Украины.

"Это было непросто, но нам удалось финализировать работу над проектом. Находясь в разных городах и странах, прожив тяжелый опыт, мы остались вместе и продолжаем заниматься любимым делом, которое так нужно людям. Мавка – наша Берегиня, олицетворение характера всех украинцев. Мы горды заявить, что ее историю увидит весь мир", – заявила CEO FILM.UA Group Виктория Ярмощук.

Сообщается, что сразу после украинской премьеры начнется широкий прокат мультфильма во Франции, а дальше премьера состоится во всей Европе. Также "Мавка. Лесная песня" выйдет в кинотеатральный прокат в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

"Мавка. Лесная песня" – что известно о мультфильме

ЗD-мультфильм "Мавка. Лесная песня" по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" и образов народной мифологии считается одним из самых ожидаемых украинских фильмов современности. Разработка анимационного фильма началась еще в 2015 году, а его бюджет достиг почти 200 миллионов гривень. В течение нескольких лет фильм анонсировали на различных киномероприятиях и даже проводили его промо кампанию, однако до проката дело так и не дошло.

"Мавка создавалась с большой любовью и вниманием к каждой детали. Много вещей в контексте разработки проекта и 3D-анимации были новаторскими для Украины, и фильм действительно сделан на достойном европейском уровне, мы можем гордиться качеством нашего продакшна", – рассказал продюсер ленты Егор Олесов.

Так, над персонажем Мавки работали сразу три украинские артистки: актриса Наталка Денисенко озвучила главную героиню, певица Кристина Соловей спела в двух официальных саундтреках фильма, а прима-балерина Екатерина Кухар наделила ее движениями и пластикой.

Вас также могут заинтересовать новости: