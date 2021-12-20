Создатели анимационной ленты показали трейлер.

Опубликованы дата выхода в национальный прокат и трейлер мультфильма украинского производства "Мавка. Лесная песня" по мотивам "Лесной песни" Леси Украинки.

Ролик появился на официальной странице мультфильма в Facebook.

Премьера запланирована на 29 декабря 2022 года.

Отмечается, что персонажей озвучили известные украинские артисты.

"Харизматичный исполнитель Артем Пивоваров подарил свой голос Лукашу, очаровательная актриса и шоувумен Елена Кравец – антагонистке Килине, а фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина – воинственной Русалке Водянице. Непоседливого ворчливого Шумника Гука озвучил певец и актер Михаил Хома (DZIDZIO)", – отметили в Госкино.⠀

Мультфильм "Мавка. Лесная песня": трейлер и основная информация

Читайте такжеОпубликован первый трейлер перезапуска мультфильма "Ну, погоди!"(видео)Самый ожидаемый украинский мультфильм последних лет.

Кроме произведения Леси Украинки в основу мультфильма легли образы из славянских мифов и легенд.

Мультфильм считается самой дорогой украинской анимационной работой. По состоянию на июль 2021 года общий бюджет проекта оценивался в 187,2 миллиона гривень, доля государственного финансирования – 49,5 миллиона гривень.

По информации СМИ, о начале его создания было объявлено еще в 2015 году, с тех пор авторы представляли его на разных фестивалях и выпускали разные тизеры, но до проката дело не дошло.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Шварц