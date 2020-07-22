Режиссеры "Мстителей: Финал" мечтают снять "невообразимый" фильм в Marvel

Братья Руссо хотят снять фильм "Тайные войны"

Энтони и Джо Руссо сейчас работают над фильмом "Серый человек". При этом они могут возобновить сотрудничество с Marvel, чтобы снять самый крупный фильм в киновселенной.

Вероятный фильм под названием "Тайные войны" может быть снят по мотивам одноименных комиксов, передает popcornnews.

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"Я читал "Тайные войны", когда мне было 10 или 11. Это был один из первых крупных выпусков, в котором было собрано столько знаменитых героев. Для меня такой тип повествования стал настоящим событием. Объединение героев производит особый эффект, но мне также нравится задумка со злодеями, которые вступают в союз с героями. Энтони и мне нравится, когда отношения между героями и злодеями усложнены. Нам по вкусу злодеи, которые считают себя героями в своих собственных историях. Именно этим нас так привлекают "Тайные войны". Реализация такого проекта, как "Война бесконечности", напрямую соотносится с мечтой снять "Тайные войны", которые стали бы еще более масштабным зрелищем", - сказал Джо в интервью ProBible.

По словам Энтони, это был бы самый крупный фильм в истории киновселенной. Амбиции этого сюжета превышают амбиции "Саги бесконечности".

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