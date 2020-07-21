Джулия Робертс и Дензел Вашингтон снимутся в новом сериале от Netflix

Актеры снимутся в сериале "Оставьте мир позади".

Netflix приобрел права на экранизацию новеллы американского писателя Румаама Алама "Оставьте мир позади". В новом сериале снимутся Джулия Робертс и Дензел Вашингтон.

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Режиссером ленты станет Сэм Эсмейл, передает Variety.

Ранее Эсмейл режиссировал сериал "Возвращение домой", в первом сезоне которого снималась Джулия Робертс.

Новый сериал расскажет историю двух семейств, которые не знакомы. При этом им придется провести вместе выходные, которые пойдут не по плану. В сериале поднимутся такие темы, как воспитание детей, расовые и классовые предрассудки.

Как сообщал УНИАН, Джулия Робертс разводится после 18 лет брака.

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