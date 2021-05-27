Киностудия Marvel показала постеры с персонажами сериала "Локи", премьера которого запланирована на 9 июня.
На постерах можно увидеть самого Локи, которого сыграет знаменитый актер Том Хиддлстон. А также в сериале появятся три новых персонажа - агент "Управления временными изменениями" Мобиус (Оуэн Уилсон), судья Ренслейер (Гуга Мбата-Роу) и Охотница Б-15 (Вунми Мосаку).
Согласно сюжету, сбежавший в финале фильма "Мстители: Финал" Локи связывается с тайной организацией Time Variance Authority и путешествует во времени, переживая самые странные моменты человеческой истории.
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